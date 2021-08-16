Глава Иркутской области попросил президента вернуть региону 4,5 млрд руб. налогов

Глава Иркутской области попросил президента вернуть региону 4,5 млрд руб. налогов
Глава Иркутской области попросил президента вернуть региону 4,5 млрд руб. налогов
Сегодня, 21:45ПолитикаФото: irkobl.ru
Губернатор Иркутской области обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о рассмотрении возврата в бюджет региона 4,5 миллиарда рублей налогов.

Указывается, что Путин и Кобзев встретились в Москве в ходе рабочего визита. Они обговорили вопросы социально-экономического развития региона, а также процесса реализации поручений главы государства, пишет Altairk.ru.

Путин уделил повышенное внимание проблемам экологической безопасности, вопросам ликвидации объектов накопленного экологического урона «Усольехимпрома» и Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Игорь Кобзев попросил вернуть в местный бюджет налог на добычу полезных ископаемых.

«В текущем году в федеральный бюджет наши предприятия перечислили около 30 миллиардов рублей, и наш налог на прибыль сократился — мы берем по году — на 4,5 миллиарда», — отметил губернатор.

Он обратился с просьбой вернуть эти средства в связи с введением федеральной ЧС как дотации субъектам в сложной экономической ситуации.

Владимир Путин отметил, что губернатору требуется подать всю необходимую документацию.

Напомним, глава Иркутской области Игорь Кобзев возглавил список партии «Единая Россия» от региона на выборах в Госдуму РФ.

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