На вопросы о качестве школьных принадлежностей тагильчанам ответят в Роспотребнадзоре

Горячую линию по вопросам потребителей о качестве детских товаров и школьных принадлежностей организовали в нижнетагильском Роспотребнадзоре. Она будет работать до 27 августа.

С 16 по 27 августа 2021 года жители Нижнего Тагила и окрестностей могут задать свои вопросы касательно качества школьной формы и детских товаров на горячую линию нижнетагильского отдела Роспотребнадзора, организованную совместно с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», сообщает пресс-служба ведомства. Консультационные пункты открыты не только в Нижнем Тагиле (улица Карла Маркса, 29, улица Окунева, 22,), но и в Невьянске (улица Мартьянова, 29), а также в Верхней Салде (улица Энгельса, 46). Телефоны горячей линии: 8 (3435) 41-83-62, 41-82-10.

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