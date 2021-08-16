По заболевшим коронавирусом на четвертое место по стране вышла Свердловская область

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено еще 529 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным за весь период пандемии, регион теперь занимает четвертую строчку среди территорий России.

В период с 15 по 16 августа в Свердловской области COVID-19 обнаружен еще у 529 человек. Таким образом, общее число инфицированных в регионе достигло 115 759, сообщат областной оперативный штаб. За минувшие сутки заболели 130 жителей Екатеринбурга. Также инфекция выявлена в 50 других муниципалитетах Среднего Урала. 853 пациента находится в медучреждениях в тяжелом состоянии, 512 — в реанимациях, 405 — подключены к аппаратам ИВЛ. За прошедшие сутки выписано 435 пациентов (в общей сложности 107 110). На территории РФ выявлено 20 765 случаев коронавируса. Умерли 806 человек (171 305). Напомним, 13 августа новый рекорд по смертности от коронавируса был установлен как в Свердловской области, так и в России. За сутки в стране зарегистрировано 815 смертей среди пациентов с подтвержденным диагнозом. Рекорд по смертности от COVID-19 обновился в Свердловской области и в России

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