СМИ связали раздел земель Балтики с мэром Зеленоградска

В Калининградской области последние несколько лет продают муниципальную землю на побережье Балтики в частные руки. Журналисты выяснили, что продажа проходит при участии администрации Зеленоградска, которую возглавляет Сергей Кошевой.

Журналисты рассказали, как действует схема продаж: сначала на муниципальной земле строится дом, а затем его собственник использует приоритетное право выкупа земли под ним. Однако при поддержке зеленоградской администрации выкупается не только сам участок под домом, но и земля на побережье в 10 га. При этом стоимость участка составляет только 15% от его кадастровой цены. Сейчас на побережье Балтики строится ЖК «Атлантис», собственниками которого являются Левина Кристина, Афанасьев Сергей, Подлегаев Александр и ООО «Горизонт». Стоимость квадратного метра в зданиях начинается от 200 тысяч рублей, а квартиры планируются площадью от 28 до 120 кв. метров. Возводят комплекс на участке 39:05:010326:311, который ранее был частью более крупного участка 39:05:010326:117, уже снятого с учета. Прокуратура Зеленоградска подала иск в суд против администрации МО «Зеленоградский городской округ», потребовав признать сделку купли-продажи земельного участка с КН 39:05:010326:117, проведенную в 2016 году, недействительной. Основанием стало то, что земля находится во второй зоне округа санитарной охраны курорта федерального значения Зеленоградска и не подлежит передаче в частную собственность. Стоит отметить, что суд удовлетворил требование прокуратуры, поскольку администрация не смогла представить причины, по которым для обслуживания здания площадью 900 кв. метров понадобилась земля на 108,6 тыс. кв. метров. При этом администрация продала этот участок за 34 млн рублей, тогда как его кадастровая цена — 200 млн рублей. Однако ЖК продолжает строится — Калининградский областной суд в 2018 году отменил решение предыдущей инстанции, отметив, что площадь нужна для строительства фестивальной площадки и поля для гольфа. Как сообщает издание, не обошлось без давления сверху, ведь одним из собственников ЖК выступает сын главы администрации Зеленоградска — Никита Сергеевич Кошевой.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter