В топ городов-лидеров по вводу жилья в эксплуатацию попал Нижний Тагил

В топ городов-лидеров по вводу жилья в эксплуатацию попал Нижний Тагил
В топ городов-лидеров по вводу жилья в эксплуатацию попал Нижний Тагил
Сегодня, 11:22ПолитикаДмитрий УльяновФото: 1MI
По вводу жилья на душу населения Нижний Тагил оказался на 92-м месте в стране. А вот Екатеринбург — на 17-м.

В общей сложности по итогам 2020 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию почти 2,4 млн квадратных метров жилья. Лидером оказался Екатеринбург — его жилой фонд увеличился на 1,28 млн «квадратов».

Если рассматривать показатели по вводу жилья на одного человека, то столица Урала оказалась на 17-м месте в России. Нижний Тагил при этом занял лишь 92-ю строчку, говорится в исследовании «РИА Рейтинг».

Абсолютными лидерами России по вводу жилья в эксплуатацию в минувшему году стали Москва (почти 5 млн квадратных метров) и Санкт-Петербург (3,37 млн). Следом идут Краснодар, Новосибирск и Ростов-на-Дону. А по вводу жилья в пересчете на душу населения оказались Краснодар и Калининград, тогда как в аутсайдерах — Мурманск и Магадан.

Напомним, с начала 2021 года на Урале ввели уже почти 1,2 млн квадратных метров жилья.

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Нижний Тагил
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