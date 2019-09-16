Итоги недели: бездомный шахматист, жалоба в ФАС и пропавший работник НТМК

В начале недели наш журналист рассказал о жизни 77-летнего жителя Нижнего Тагила Вячеслава Гуза: пенсионер регулярно участвует в городских турнирах по шахматам и при этом вынужден ночевать на вокзале. После публикации с Гузом связались чиновники — говорят, решают его вопросы с жильём.

«Если повезёт, можно лечь спать на скамейке для инвалидов»

На коксохиме во время смены бесследно исчез работник. Объект режимный, мимо охраны практически невозможно выйти незамеченным, поэтому на предприятии предполагают, что случилось страшное.

На коксохиме НТМК вторые сутки ищут пропавшего во время смены работника

ФАС нашла нарушения в конкурсной документации на строительство моста через Тагильский пруд. Самое интересное, что заинтересовались антимонопольщики тагильскими делами после жалобы «Уралстроймонтажа», которому мэрия пригрозили разрывом контракта по БКАД. В своей жалобе «УСМ» написали, что графику работ, указанному в документации на мост, выполнить нереально. В ФАС этот довод сочли необоснованным, зато обнаружили, что сумма банковской гарантии была снижена. В мэрии уже объяснили, что таким образом хотели смягчить условия и привлечь больше потенциальных подрядчиков, но всё-таки придётся вернуться к прежним условиям.

Мэрия разъяснила выявленные ФАС нарушения в конкурсе на мост через Тагильский пруд

В конце прошлой недели в администрации Нижнего Тагила нашли кандидата на должность замглавы города по строительству — им стал начальник управления ЖКХ Егор Копысов. Сам он пока назначение не комментировал, зато мэр Владислав Пинаев уже представил его чиновникам и журналистам.

Мэр Нижнего Тагила объявил о назначении Копысова на должность зама по строительству

Новый спикер Нижнетагильской думы Вадим Раудштейн дал большое интервью, в котором рассказал о главных проблемах города, новых депутатских задачах и адвокатском прошлом, когда он защищал преступников и писал устав города, а также сравнил мэра Владислава Пинаева с его предшественником Сергеем Носовым.