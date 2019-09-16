Итоги недели: бездомный шахматист, жалоба в ФАС и пропавший работник НТМК
Вспоминаем главные события прошедшей недели для Нижнего Тагила.
В начале недели наш журналист рассказал о жизни 77-летнего жителя Нижнего Тагила Вячеслава Гуза: пенсионер регулярно участвует в городских турнирах по шахматам и при этом вынужден ночевать на вокзале. После публикации с Гузом связались чиновники — говорят, решают его вопросы с жильём.
На коксохиме во время смены бесследно исчез работник. Объект режимный, мимо охраны практически невозможно выйти незамеченным, поэтому на предприятии предполагают, что случилось страшное.
ФАС нашла нарушения в конкурсной документации на строительство моста через Тагильский пруд. Самое интересное, что заинтересовались антимонопольщики тагильскими делами после жалобы «Уралстроймонтажа», которому мэрия пригрозили разрывом контракта по БКАД. В своей жалобе «УСМ» написали, что графику работ, указанному в документации на мост, выполнить нереально. В ФАС этот довод сочли необоснованным, зато обнаружили, что сумма банковской гарантии была снижена. В мэрии уже объяснили, что таким образом хотели смягчить условия и привлечь больше потенциальных подрядчиков, но всё-таки придётся вернуться к прежним условиям.
В конце прошлой недели в администрации Нижнего Тагила нашли кандидата на должность замглавы города по строительству — им стал начальник управления ЖКХ Егор Копысов. Сам он пока назначение не комментировал, зато мэр Владислав Пинаев уже представил его чиновникам и журналистам.
Новый спикер Нижнетагильской думы Вадим Раудштейн дал большое интервью, в котором рассказал о главных проблемах города, новых депутатских задачах и адвокатском прошлом, когда он защищал преступников и писал устав города, а также сравнил мэра Владислава Пинаева с его предшественником Сергеем Носовым.