Владимир Путин отменил визит в Екатеринбург

Владимир Путин отменил визит в Екатеринбург

Сегодня, 16:25ПолитикаPhoto: Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин перенес визит в Екатеринбург на 2021 год, сообщил полпред Николай Цуканов.

Глава государства перенес поездку на март 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин должен был посетить столицу Урала в октябре 2020 года. Он должен был участвовать в международном форуме «Россия — спортивная держава».

Также на март 2021 года перенесено заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, которое президент должен был провести осенью этого года.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с 14 сентября до конца недели будет работать в столице Российской Федерации, это связывали с подготовкой к визиту президента Владимира Путина в столицу Урала.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
Владимир ПутинвизитЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ
«Новые заплатки на старые штаны». Что делать с протекающими крышами тагильских домов
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы