Владимир Путин отменил визит в Екатеринбург

Глава государства перенес поездку на март 2021 года из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин должен был посетить столицу Урала в октябре 2020 года. Он должен был участвовать в международном форуме «Россия — спортивная держава».
Также на март 2021 года перенесено заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, которое президент должен был провести осенью этого года.
Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с 14 сентября до конца недели будет работать в столице Российской Федерации, это связывали с подготовкой к визиту президента Владимира Путина в столицу Урала.