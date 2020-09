Владимир Путин отменил визит в Екатеринбург

Президент России Владимир Путин перенес визит в Екатеринбург на 2021 год, сообщил полпред Николай Цуканов.

Глава государства перенес поездку на март 2021 года из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что Владимир Путин должен был посетить столицу Урала в октябре 2020 года. Он должен был участвовать в международном форуме «Россия — спортивная держава». Также на март 2021 года перенесено заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, которое президент должен был провести осенью этого года. Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с 14 сентября до конца недели будет работать в столице Российской Федерации, это связывали с подготовкой к визиту президента Владимира Путина в столицу Урала. Губернатор Евгений Куйвашев уехал работать в Москву

