Евгений Куйвашев потратил больше 51 млн рублей на избирательную кампанию к выборам

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев предоставил избиркому финансовый отчет о средствах, потраченных на агиткампанию к выборам 10 сентября.

Всего на агитацию было потрачено 51 млн 343 тыс 700 рублей. Более 48 млн рублей пожертвовали кандидату юридические лица. Еще 2,24 млн Куйвашев получил от граждан.

От партии, выдвинувшей кандидата, Куйвашев получил еще 1 миллион. Из своего кошелька Куйвашев вложил 10 тысяч рублей.

Средства пошли на в поддержку кандидата. Так, 21 млн рублей потрачено на печатные агитматериалы. 7,8 млн рублей потратили на проведение массовых и публичных мероприятий. И еще 11,5 млн ушли на агитацию на радио и ТВ.

Помимо Куйвашева, о тратах на избирательную кампанию отчитался и Дмитрий Сергин. Всего на агитацию кандидата было потрачено 7 млн 310 тыс рублей. Из своего кармана Сергин вложил 20 тысяч рублей, а остальная сумма была пожертвована юридическими лицами, сообщает «Уралинформбюро».