Новый замминистра транспорта назначен в Свердловской области

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15 октября в Свердловской области был назначен новый замминистра транспорта. Им стал Денис Чегаев.
Ранее 33-летний Денис Чегаев возглавлял службу содержания и ремонта автодорог в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог». С 15 октября он назначен на должность заместителя министра транспорта региона. Соответствующий указ был подписан Евгением Куйвашевым.
Новый замминистра уже преступил к выполнению своих обязанностей, пишет «URA.RU».
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