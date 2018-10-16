Новый замминистра транспорта назначен в Свердловской области

Ранее 33-летний Денис Чегаев возглавлял службу содержания и ремонта автодорог в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог». С 15 октября он назначен на должность заместителя министра транспорта региона. Соответствующий указ был подписан Евгением Куйвашевым.