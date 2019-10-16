Губернатор Екатеринбурга отчитался перед Дмитрием Медведевым о развитии образования

Евгений Куйвашев отметил, что одним из главных направлений в системе образования является переход на односменный режим обучения. До 2025 года планируется обеспечить региону 65 тысяч учебных мест, чтобы вторая смена была отменена. Он считает, что требуется провести актуализацию СанПиНов.

Сегодня есть проблема, когда существующая школа старой застройки по прежним нормам могла вмещать, допустим, 600 детей, но применение новых санитарных норм значительно снижает эту цифру, отметил Евгений Куйвашев.

Данную проблему Дмитрий Медведев контрлирует. Он отметил, что уже давал не одно поручение, чтобы с этим вопросом разобрались. Часть дефектов уже устранена, а часть придется убирать уже в ходе работы с регуляторными правилами.

Также Куйвашев рассказал, что в регионе построено 362 детских сада в рамках выполнения указов президента.