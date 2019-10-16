Медведев прибыл на выставку в Екатеринбурге за рулем Mersedes

На выставку Медведев приехал за рулём автомобиля Mercedes. Кроме главы правительства на выставке, посвящённой общественному транспорту и безопасным дорогам, присутствуют 300 с лишним участников — делегации из разных регионов и стран. Среди них губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред президента по УрФО Николай Цуканов, министр МВД Владимир Колокольцев, министр транспорта Евгений Дитрих.

Первым делом Дмитрий Медведев осмотрел выставку, а после провёл совещание по нацпроекту БКАД.

Масштабы дорожного хозяйства у нас гигантские. Суммарная протяженность дорог свыше полутора миллионов километров. От их состояния зависит развитие экономики регионов и повседневная жизнь людей. Второе направление — безопасность. По итогам 2019 года снизилось число аварий на 3%, число погибших на 10%, к сожалению, в 35 регионах улучшить показатели не удалось, а в 17 регионах, наоборот, статистика ухудшилась. Надо ужесточать ответственность водителей, улучшать систему оказания помощи пострадавшим,отметил премьер-министр в своём выступлении.

Министр МВД Владимир Колокольцев рассказал о мерах, которые принимаются для снижения смертности на дорогах:

Сейчас разработаны несколько инициатив, направленных на усиление ответственности водителей за допущенные нарушения, укрепляется материально-техническая база ГИБДД.

Также на совещании от губернатора Вологодской области Олег Кувшинников поступило предложение снизить максимальную скорость в городе до 50 км/ч.