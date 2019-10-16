Медведев прибыл на выставку в Екатеринбурге за рулем Mersedes

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил международную выставку «Дорога» в Екатеринбурге, пишет Е1.
На выставку Медведев приехал за рулём автомобиля Mercedes. Кроме главы правительства на выставке, посвящённой общественному транспорту и безопасным дорогам, присутствуют 300 с лишним участников — делегации из разных регионов и стран. Среди них губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред президента по УрФО Николай Цуканов, министр МВД Владимир Колокольцев, министр транспорта Евгений Дитрих.
Первым делом Дмитрий Медведев осмотрел выставку, а после провёл совещание по нацпроекту БКАД.
Масштабы дорожного хозяйства у нас гигантские. Суммарная протяженность дорог свыше полутора миллионов километров. От их состояния зависит развитие экономики регионов и повседневная жизнь людей. Второе направление — безопасность. По итогам 2019 года снизилось число аварий на 3%, число погибших на 10%, к сожалению, в 35 регионах улучшить показатели не удалось, а в 17 регионах, наоборот, статистика ухудшилась. Надо ужесточать ответственность водителей, улучшать систему оказания помощи пострадавшим,отметил премьер-министр в своём выступлении.
Министр МВД Владимир Колокольцев рассказал о мерах, которые принимаются для снижения смертности на дорогах:
Сейчас разработаны несколько инициатив, направленных на усиление ответственности водителей за допущенные нарушения, укрепляется материально-техническая база ГИБДД.
Также на совещании от губернатора Вологодской области Олег Кувшинников поступило предложение снизить максимальную скорость в городе до 50 км/ч.
Евгений Куйвашев опубликовал свою речь на личной странице в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня в Свердловской области проходит важное общероссийское мероприятие — Международная выставка «Дорога». В Екатеринбург прибыли специалисты мирового уровня в области дорожного строительства, чтобы рассказать, что нового появилось в этой отрасли, и поделиться своими достижениями. Уверен, вы все видите, что Свердловская область ежегодно проводит масштабную работу по повышению безопасности и качества автомобильных дорог. Только за последние два года в регионе было отремонтировано 238 километров дорог. В 2019 году мы планируем завершить ремонтные работы еще на 121 объекте (это больше 132 километров дорог). Основные работы, запланированные на этот год, уже завершены, остались лишь мероприятия по вводу объектов в эксплуатацию. Мы продолжаем работы по реконструкции и строительству отдельных участков ЕКАДа, увеличиваем число полос движения, чтобы уменьшить количество пробок. Особое внимание при ремонте дорог уделяем использованию новых технологий и материалов, повышающих качество дорожного покрытия. Например, при ремонте трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов был использован специальный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Этот материал отличается высокой прочностью, его используют на сильно загруженных магистралях. Наша ключевая задача — снижение смертности в результате ДТП и числа самих аварий. За последние два года в Свердловской области существенно выросло число дорог, соответствующих всем необходимым стандартам, параллельно в регионе ежегодно снижается количество мест, где потенциально могут возникать ДТП. Мы продолжаем расширять парк автомобилей скорой помощи — к концу 2019 года в области будет уже 82 машины с набором аппаратуры, необходимой для специализированной помощи при ДТП. Работы по развитию дорожной сети Свердловской области будут продолжены. У нас для этого есть все необходимые ресурсы. Надеюсь, жители региона будут с пониманием относиться к ремонтным работам, которые иногда доставляют им неудобства. Ведь ремонт имеет свойство заканчиваться, а комфортные, качественные и безопасные дороги останутся надолго.
Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)