Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прилетел в Екатеринбург

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Екатеринбург с официальным визитом, сообщает ТАСС.
В столице Урала Медведев проведёт совещание о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также премьер-министр посетит международную специализированную выставку «Дорога-2019».
В планах визита Медведева посещение Екатеринбургского укрупненного центра Единой системы организации воздушного движения и открытие аналогичного центра в Новосибирске в режиме видеоконференции. Кроме того, глава правительства встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
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