В Екатеринбурге УГМК хочет получить землю напротив правительства без конкурса

На этой территории планируется возвести научно-производственный центр «Навигатор». Также в здании будет располагаться жилье, офисы и фитнес-центр.

Речь идет о территории в два гектара возле недостроенного здания на перекрестке улиц Антона Валека, Урицкого и Володарского. На данный момент участок заброшен, а УГМК планирует заняться его благоустройством.

Мы сделаем новый бульвар, это будет подарок городу к 300-летию и Универсиаде-2023, рассказал руководитель ГК «Априори» Сергей Козлов.

По его словам, новый бульвар получит зоны отдыха, детскую площадку, а также несколько фонтанов.

Также на участке земли сейчас располагается парковка, которая незарегистрирована. Вместо нее будет сделан подземный паркинг.

В целях благоустройства земли УГМК планирует получить от области землю в аренду без конкурса, а потом вернуть облагороженную территорию обратно. Для этого предлагается рассматривать строительство как новый инвестиционный проект — его автором выступит общество «Навигатор», связанное с УГМК. Инвестпроектам земля предоставляется в обход торгов на приоритетной основе.

Козлов также отметил, что недостроенное здание будет снесено, а в новом первые шесть этажей займет НПЦ «Навигатор».