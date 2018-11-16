Ирена Базите назначена замминистра здравоохранения Свердловской области
Сегодня, 19:19ПолитикаФото: пресс-служба регионального минздрава
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Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении главного эпидемиолога Свердловской области Ирэну Базите заместителем министра здравоохранения региона.
Сюжеты: Екатеринбург
Замминистра здравоохранения Свердловской области стала Ирена Базите, указ о новом назначении подписал Евгений Куйвашев.
Базите имеет квалификацию «врача-гигиениста, эпидемиолога», высшую квалификационную категорию по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
С 2014 года Базите курировала 30 направлений первичной, скорой медпомощи Свердловской области, сообщает «Областная газета».
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