Ирена Базите назначена замминистра здравоохранения Свердловской области

Читайте

также

Сын ТОП-менеджера УВЗ Рощупкин стал кандидатом на должность руководителя УКС в Серове

Фантастические твари, дирижеры и монополия. Где провести выходные в Нижнем Тагиле?

Шесть уже работают: около 30 катков и кортов будут открыты в Нижнем Тагиле