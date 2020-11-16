В Свердловской области утвердили руководителя Центра управления регионом

Открытие Центра управления регионом на Среднем Урале запланировано на 23 ноября.
Илья Захаров до назначения на пост главы свердловского ЦУРа занимал должность руководителя аппарата администрации Екатеринбурга, которую он официально покинул в минувшую пятницу,рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона.
Напомним, по предварительной информации ЦУР будет заниматься сбором и анализом обращений граждан. А также осуществлять помощь в оперативном реагировании. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вошел в состав участников проектного офиса. Его кандидатуру одобрил Евгений Куйвашев.