В Свердловской области утвердили руководителя Центра управления регионом

В Свердловской области утвердили руководителя Центра управления регионом

Сегодня, 21:05ПолитикаPhoto: личная страница Ильи Захарова во "Вконтакте"
Главой ЦУР в Свердловской области назначили Илью Захарова, контракт между которым и АНО «Диалог» был подписан 16 ноября в Москве.

Открытие Центра управления регионом на Среднем Урале запланировано на 23 ноября.

Илья Захаров до назначения на пост главы свердловского ЦУРа занимал должность руководителя аппарата администрации Екатеринбурга, которую он официально покинул в минувшую пятницу,рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона.

Напомним, по предварительной информации ЦУР будет заниматься сбором и анализом обращений граждан. А также осуществлять помощь в оперативном реагировании. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вошел в состав участников проектного офиса. Его кандидатуру одобрил Евгений Куйвашев.

Related news:
Свердловская областьруководительутверждение
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы