В Свердловской области утвердили руководителя Центра управления регионом

Напомним, по предварительной информации ЦУР будет заниматься сбором и анализом обращений граждан. А также осуществлять помощь в оперативном реагировании. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вошел в состав участников проектного офиса. Его кандидатуру одобрил Евгений Куйвашев.