В Свердловской области утвердили руководителя Центра управления регионом

Главой ЦУР в Свердловской области назначили Илью Захарова, контракт между которым и АНО «Диалог» был подписан 16 ноября в Москве.

Открытие Центра управления регионом на Среднем Урале запланировано на 23 ноября. Илья Захаров до назначения на пост главы свердловского ЦУРа занимал должность руководителя аппарата администрации Екатеринбурга, которую он официально покинул в минувшую пятницу,рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона. Напомним, по предварительной информации ЦУР будет заниматься сбором и анализом обращений граждан. А также осуществлять помощь в оперативном реагировании. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вошел в состав участников проектного офиса. Его кандидатуру одобрил Евгений Куйвашев. СМИ: стало известно кто возглавит Центр управления регионом в Свердловской области

