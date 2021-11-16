Выборы в гордуму по одномандатным округам одобрены в Нижнем Тагиле

Выборы в гордуму по одномандатным округам одобрены в Нижнем Тагиле
Выборы в гордуму по одномандатным округам одобрены в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:14ПолитикаФото: Яндекс.Карты
Изменение системы выборов в городскую думу Нижнего Тагила было одобрено в ходе публичных слушаний по внесению изменений в Устав города.

В слушаниях принимали участие 251 человек. Из них только 35 оказались против новой системы. Теперь проект изменений будет вынесен на обсуждение городской думы.

Новая схема предполагает, что выборы в гордуму будут проходить один раз в пять лет и только по одномандатным округам. На данный момент в думу входят 28 депутатов и половина из них прошла по спискам. Кроме того, количество депутатов уменьшится до 27 человек.

Напомним, в ходе последних выборов в городскую думу в Нижнем Тагиле, все места по одномандатным округам были получены «Единой Россией». По спискам в парламент города вошли девять человек от «Единой России», два от «Справедливой России», двое от КПРФ и один от ЛДПР.

Сюжеты:
Нижний Тагил
выборыгордумаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы