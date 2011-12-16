Предложивший Путину разогнать Болотную площадь тагильчанин стал героем Сети (видео)

Как уже писал «АиФ-Урал», Владимиру Путину устроили сеанс прямой связис Нижним Тагилом, где на площадке Уралвагонзавода (закрытой, кстати,от внешнего мира) ему задали несколько вопросов.

Самым жеэкспрессивным был вопрос, ставший предложением. Начальник сборочногоцеха Игорь Холманских сначала, как заявил он сам, хотел спросить проамериканскую ПРО, но решил задать вопрос, «за который душа болит».Тагильчанин вспомнил о том, как несколько лет назад Путин приезжалв Нижний Тагил, после чего УВЗ стал обеспечен заказами, а рабочиеполучили стабильность. Теперь эта стабильность, по мнению мужчины,пошатнулась на митингах, в том числе на Болотной. «Если полиция не можетусмирить людей на площадях, мы с мужиками готовы приехать к вами защитить стабильность», — пообещал тагильчанин. «Подъезжайте», —ответил Путин.

В тот же день 15 декабря Холманских ужепредложили «работу», причем и ехать никуда было не нужно. Предложениезащитить стабильность поступило от нижнетагильского активиста «Правогодела» Егора Бычкова. «Специально для этого перца: приходи нас разгонятьв ближайшее воскресенье в 12.20 к кинотеатру „Современник“», — написалБычков в своем Живом журнале.

Позже он приобщил к записи письмо,в котором раскрываются детали подготовки к выступлению в прямом эфире.Заявление тагильчанина оказалось далеко не экспромтом.

Готовилисьребята из „Вести-Урал“ с понедельника, составили список из 60 человек,кто будет стоять под софитами... Самый смак в том, что уже в средураздали эти три вопроса определенным людям, задающим провели инструктаждо 9 часов вечера, в четверг их привезли к обеду на заводскомреспектабельном минивэне. Остальной персонал цеха к месту проведениясъемок не пускали. По поводу начальника, зовут его Игорь РюриковичХолманских написал источник с УВЗ (орфография и пунктуациясохранена).