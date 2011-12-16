Владимир Путин предлагает вернуть выборы губернаторов

Надо подумать, чтобы все партии, которые входят в региональный парламент по итогам прямого голосования, предлагали президенту свои кандидатуры на должность губернатора предложил Путин.

«Эти предложения проходят через президентский фильтр, и он их вносит не на рассмотрение депутатов заксобрания, а на прямое голосование всего населения, проживающего в регионе», - пояснил он. Премьер напомнил, что «нынешний способ приведения губернаторов к власти я придумал лично, мне никто не советовал», однако признал, что «сейчас я тоже вижу, что, может быть, этого не достаточно».

«Может быть, нужно сделать следующий шаг», - считает Путин. «Но обязательно надо сохранить фильтр на уровне президента, чтобы отсекать приход к власти людей, которые будут опираться на криминальные или сепаратистские силы», - убежден премьер.

Путин напомнил, что нынешний порядок приведения губернаторов к власти был сформулирован, когда ситуация в стране была нестабильной, шли боевые действия на Северном Кавказе, в регионах действовали полукриминальные элиты.