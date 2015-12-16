СМИ сообщили о намерении России расширить санкции против Турции

Российские власти планируют ужесточить санкционный режим в отношении Турции, сообщает Коммерсант со ссылкой на тест проекта постановления российского правительства.

Постановление направлено на реализацию указа Владимира Путина от 28 ноября. Первый подобный документ был подписан 30 ноября и запретил поставки из Турции определенных товаров, приостановил ряд программ сотрудничества и ограничил привлечение турецких граждан на работу в РФ.

Второе постановление уточняет и расширяет экономические санкции. В документе определен список видов деятельности запрещенных на территории РФ для турецких компаний. Речь идет о строительных, туристических и гостиничных услугах, деревообработке и обучении гражданского персонала авиакомпаний.

Информацию о подготовке новых санкций подтвердил источник издания в правительстве. По его словам, на контракты российских юрлиц и физлиц с турецкими в России нельзя будет оформить паспорта сделок, без которых невозможно проведение платежей. Кроме того, запрещено участие турецких компаний в госзакупках.