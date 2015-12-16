Жители Артемовского вручат приглашение губернатору для публичных извинений

Напомним, что жители Артемовского городского округа требуют извинений от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за публичное оскорбление. Глава региона назвал их сумасшедшими со страниц одной из газет, когда заявил, что «митинги устраивают те, кому делать нечего и кто сошел с ума». Соответствующее требование опубликовано в издании «Егоршинские вести».

Из текста обращения жителей Артемовского:

Вы накануне приезда в Артемовский публично со страниц одной из газет оскорбили жителей Артемовского, сказав, что участвуют в митинге те, кому делать нечего и кто сошел с ума. А еще вы считаете, что главу нужно назначать, потому что идиоты могут выбрать идиота. Оскорбили вы и депутатский корпус, сказав, что в депутаты могут избирать кого угодно.

Артемовцы дали Куйвашеву время: извиниться губернатор может до 31 декабря. Причем сделать это он должен в местном ДК «Энергетик» в присутствии трехсот человек. В противном случае, жители будут добиваться публичных извинений в суде.

Чтобы информация уж точно дошла до Главы области, Артемовцы решили лично принести «приглашение на извинение» в резиденцию Евгения Куйвашева.