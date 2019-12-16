Россиянам предложили переселяться из ветхого жилья за счет ипотеки
Сегодня, 09:55ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Госдуме подготовлены поправки к законопроекту, позволяющие жителям России переселяться из ветхих домов за счет ипотеки, сообщают «Известия».
Согласно документу, часть ипотеки будет выплачивать Фонд содействия реформированию ЖКХ, таким образом, ставка по ипотеке для россиян, переселяющихся из аварийного жилья составит не более 3%. Кроме того, предлагается субсидировать сделку в случае, если человек находит вариант для переселения самостоятельно.
Документ направлен на рассмотрение в правительство на имя вице-премьера Виталия Мутко.
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