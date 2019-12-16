Россиянам предложили переселяться из ветхого жилья за счет ипотеки

Согласно документу, часть ипотеки будет выплачивать Фонд содействия реформированию ЖКХ, таким образом, ставка по ипотеке для россиян, переселяющихся из аварийного жилья составит не более 3%. Кроме того, предлагается субсидировать сделку в случае, если человек находит вариант для переселения самостоятельно.