Скоро выборы: ЕВРАЗ «схантил» на должность пиарщика журналиста АН «Между строк»

Пока неизвестно, как скажется такой хедхантинг со стороны ЕВРАЗа на взаимоотношениях пресс-службы металлургического комбината и редакции СМИ Егора Бычкова. В 2020 году ЕВРАЗ выделил 700 тысяч рублей фонду Бычкова «Живи, малыш» на работу социального такси для детей-инвалидов и проект «Школа паллиатива». О сотрудничестве компании и фонда в течение нескольких лет ранее рассказала директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова.