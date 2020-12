Скоро выборы: ЕВРАЗ «схантил» на должность пиарщика журналиста АН «Между строк»

Заниматься PR-деятельностью в ЕВРАЗ НТМК будет Евгения Музяева, до этого около 5 лет проработавшая журналистом в тагильском АН «Между строк». Это назначение в беседе с TagilCity.ru подтвердили сама Евгения и начальник управления по связям с общественностью РЦКО «Урал» Татьяна Казакова.

Тагильская журналистка Евгения Музяева уже в декабре текущего года станет специалистом по связям с общественностью в РЦКО «Урал». Собеседники TagilCity.ru считают этот состоявшийся хедхантинг ЕВРАЗа серьезным усилением команды предприятия накануне выборов 2021 года в Законодательное собрание Свердловской области и Государственной думы. Евгения известна, как один из немногих талантливых политических обозревателей в городе. По одной из версий, Музяевой предстоит заниматься продвижением кандидатов от НТМК. В следующем году начнется очередная масштабная выборная кампания. И, вполне возможно и даже вероятно, раньше, чем планировалась. ЕВРАЗ в стороне не останется. И выставит своих кандидатов в ЗакСО и, возможно, в госдуму. Поэтому раскрутку кандидатов нужно начинать даже не завтра, а вчера,считает тагильский журналист, политолог Владимир Инжеватов. Еще одним направлением деятельности Музяевой в подразделении Елены Раудштейн может стать формирование и корректировка имиджа НТМК в социальных сетях. Возможно, московское руководство компании делает ставку на опыт работы Евгении с молодежной аудиторией в соцмедиа, которым в меньшей мере обладают ее новые коллеги. Переход Евгении Музяевой ослабляет позиции издания «Между строк», уверен собеседник редакции. Это связано как с талантами самой журналистки, так и со скромными размерами профессионального журналистского сообщества в Нижнем Тагиле в принципе, заявлет Владимир Инжеватов. Вероятно, финансовое предложение, которое получила Музяева от предприятия, заставило ее принять непростое решение оставить творческую работу объективного политического обозревателя и перейти в коммерческую структуру. Сама Евгения планирует и далее следить за политической повесткой в городе: За политикой продолжу наблюдать, в том числе за своими любимыми политологами. Пока неизвестно, как скажется такой хедхантинг со стороны ЕВРАЗа на взаимоотношениях пресс-службы металлургического комбината и редакции СМИ Егора Бычкова. В 2020 году ЕВРАЗ выделил 700 тысяч рублей фонду Бычкова «Живи, малыш» на работу социального такси для детей-инвалидов и проект «Школа паллиатива». О сотрудничестве компании и фонда в течение нескольких лет ранее рассказала директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова.

