Процесс создания УрФУ затягивается из-за Путина

Официально представители университетов заверяют, что объединение идет,как и запланировано. Неофициально – признаются, что не могут понятьпричин задержки.От премьер-министра РФ подписания постановления «О реорганизации УрФУпутем присоединения УрГУ» ждали еще летом прошлого года. Выпускникамгосуниверситета 2010 года, например, уже обещали «федеральные» дипломы.Тем не менее к июлю документ так и не появился, и ректор УрФУ ВикторКокшаров выразил надежду, что постановление поступит на Средний Урал всентябре. Его ожидания также не оправдались. Появление документапланировалось к Новому году, но и к этому сроку он не был опубликован.Сейчас ни в УрГУ, ни в УрФУ уже не берутся гадать, когда главароссийского кабмина официально объединит вузы.

Источник «УралПолит.Ru» в УрФУ полагает, что долгожданное распоряжениепоступит не от самого премьер-министра, а из минобразования – заподписью Андрея Фурсенко. Впечатления от такой перспективы у работниковвуза неоднозначные. С одной стороны, для сотрудников образованияруководитель профильного министерства – персона гораздо более близкая идосягаемая, нежели премьер-министр. С другой, перенос процесса созданиявуза с уровня правительства на уровень министерства может косвенноговорить о снижении статусности проекта в целом.