Процесс создания УрФУ затягивается из-за Путина
Проект по созданию в Екатеринбурге Уральского федерального университета (УрФУ) продолжает буксовать. Несмотря на то, что новый вуз должен был уже к концу 2010 года объединить два крупнейших университета, пока он остается по своей сути лишь переименованным УГТУ-УПИ. Для присоединения Уральского госуниверситета не хватает постановления правительства с подписью Владимира Путина.
Официально представители университетов заверяют, что объединение идет,как и запланировано. Неофициально – признаются, что не могут понятьпричин задержки.От премьер-министра РФ подписания постановления «О реорганизации УрФУпутем присоединения УрГУ» ждали еще летом прошлого года. Выпускникамгосуниверситета 2010 года, например, уже обещали «федеральные» дипломы.Тем не менее к июлю документ так и не появился, и ректор УрФУ ВикторКокшаров выразил надежду, что постановление поступит на Средний Урал всентябре. Его ожидания также не оправдались. Появление документапланировалось к Новому году, но и к этому сроку он не был опубликован.Сейчас ни в УрГУ, ни в УрФУ уже не берутся гадать, когда главароссийского кабмина официально объединит вузы.
Источник «УралПолит.Ru» в УрФУ полагает, что долгожданное распоряжениепоступит не от самого премьер-министра, а из минобразования – заподписью Андрея Фурсенко. Впечатления от такой перспективы у работниковвуза неоднозначные. С одной стороны, для сотрудников образованияруководитель профильного министерства – персона гораздо более близкая идосягаемая, нежели премьер-министр. С другой, перенос процесса созданиявуза с уровня правительства на уровень министерства может косвенноговорить о снижении статусности проекта в целом.
Официально информацию опередаче «права подписи» Андрею Фурсенко не подтверждают ни вадминистрации УрФУ, ни в самом министерстве.Сейчас в уральских вузах, несмотря на полную неопределенность с датойслияния, продолжается работа по объединению. В январе ректор УрФУ ВикторКокшаров заявил о создании к 1 февраля в составе университета Институтаматериаловедения и металлургии и Института социальных и политическихнаук. Если первый включает в себя только два факультета бывшегоУГТУ-УПИ, то второй сформируют из подразделений Уральскогогосуниверситета. Сами студенты неприсоединенного вуза вновь гадают:какие дипломы получат выпускники УрГУ 2011 года — «федеральные», или«государственные».