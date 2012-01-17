«Справороссы» не утвердили Андрея Ленду своим кандидатом на выборы

Депутаты утвердили согласованные ранее списки. Единственным исключениемстал представитель УВЗ и тагильского комитета в поддержку Путина АндрейЛенда. Мнения «справедливороссов» разделились, с небольшим перевесомпобедили противники этого выдвижения. Таким образом, партия лишиласькандидата в одном из округов Нижнего Тагила на выборах в гордуму.

По словамсекретаря бюро совета регионального отделения Александра Норицина,Ленда был креатурой руководства тагильской ячейки. Он также рассказал,что ряд членов «Единой России» планировали принять участие в выборахв Нижнем Тагиле по спискам «Справедливой России».

По словам Андрея Ленды, он не знал о включении своего имени в списки «справороссов».

Мнеблизки интересы и позиции партии «Справедливая Россия», но в данный момент я поддерживаю Владимира Владимировича Путина и не могу выступать кандидатом в депутаты от партии «Справедливая Россия» сказал Андрей Ленда порталу TagilCity.ru.

При этом Ленда отметил, что не состоит ни в какой партии.

Прояснитьситуацию в местном отделении партии тоже не удалось — в декабретагильские «справороссы» приняли решение о его ликвидации и к тому жевышли из партии, сообщили по телефонам бывшего отделения. Получается,что в городе нет местного отделения партии, но кандидаты в городскуюдуму от справороссов есть.