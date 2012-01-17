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«Справороссы» не утвердили Андрея Ленду своим кандидатом на выборы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Справороссы» не утвердили Андрея Ленду своим кандидатом на выборы

17 января 2012, 08:34ПолитикаОльга
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