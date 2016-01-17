Средства на социальные выплаты молодым семьям для приобретения жилья сохранены в прежнем объеме
Депутаты постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму городской Думы рассмотрели вопрос о предоставлении молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в 2015 году.
Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Дмитрий Язовских доложил, что в минувшем году поддержку в решении жилищных проблем получили 34 молодые семьи, в том числе 7 – многодетных. Общая сумма выделенных на данные цели средств из всех уровней финансирования составила более 36 миллионов рублей, из них 15 млн. рублей – средства местного бюджета.
В бюджете 2016 года, при всей его сложности, предусмотрена такая же сумма на реализацию данной программы. Кроме того, в этом году появится региональная программа по предоставлению субсидий молодым нуждающимся семьям, выплаты по которой могут составить до 20 процентов от предполагаемой стоимости квартиры. При этом суммы могут быть направлены не только на внесение первого взноса, но и на погашение основной части кредита, либо процентов по нему.
В настоящее время в очереди на предоставление мер государственной и муниципальной поддержки остается более 400 молодых тагильских семей, сообщает пресс-служба городской Думы.