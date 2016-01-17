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Средства на социальные выплаты молодым семьям для приобретения жилья сохранены в прежнем объеме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Средства на социальные выплаты молодым семьям для приобретения жилья сохранены в прежнем объеме

17 января 2016, 10:25ПолитикаMaurice
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