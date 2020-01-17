«Будьте готовы». Мэр поручил тагильским чиновникам проанализировать послание Путина

Социальные вещи, озвученные президентом Российской Федерации очень серьёзные. Последствия в хорошем понимании должны быть резонансными. Будьте готовы к их реализации в случае необходимости, сказал Пинаев.

Напомним, 15 января было обращение Владимира Путина к Федеральному собранию. Президент заявил о приоритете Конституции на международными актами и предложил ужесточить требования к кандидатам на место главы государства. Также Путин говорил о регулярной индексации пенсии и норме минимального размера оплаты труда. Кроме того, он отметил, что необходимо усилить роль Государственного совета, но при этом Россия должна оставаться «сильной президентской республикой». После обращения к Федеральному собранию правительство РФ объявило об отставке. Новым премьер-министром стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин.