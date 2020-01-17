«Единая Россия» раскритиковала работу четырех министерств

Претензии были озвучены на встрече с Михаилом Мишустиным, когда он еще был кандидатом на пост премьера.

Неверов заявил о нехватке специалистов узкого профиля в сфере медицины, и работу по лекарственному обеспечению. Также есть проблемы с закупкой лекарств.

В адрес Министерства культуры Неверов высказал замечание о том, что мало делается для развития Домов культуры в малых городах и селах.

Руководитель фракции ЕР также заявил о проблемах в работе Министерства труда и социальной защиты. По мнению единороссов, нужно обратить внимание на повышение реальных доходов граждан. Неверов отметил также пробелы в работе по реализации президентских указов.