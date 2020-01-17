«Единая Россия» раскритиковала работу четырех министерств
Руководитель фракции «Единая Россия» и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях депутатов к работе нескольких министерств, пишет РИА «Новости».
Претензии были озвучены на встрече с Михаилом Мишустиным, когда он еще был кандидатом на пост премьера.
Неверов заявил о нехватке специалистов узкого профиля в сфере медицины, и работу по лекарственному обеспечению. Также есть проблемы с закупкой лекарств.
В адрес Министерства культуры Неверов высказал замечание о том, что мало делается для развития Домов культуры в малых городах и селах.
Руководитель фракции ЕР также заявил о проблемах в работе Министерства труда и социальной защиты. По мнению единороссов, нужно обратить внимание на повышение реальных доходов граждан. Неверов отметил также пробелы в работе по реализации президентских указов.
Также депутаты рассказали о большом количестве жалоб на Минпросвещения. Неверов отметил, что зарплата учителей находится на невысоком уровне, большое количество претензий и к программам обучения и к учебникам.