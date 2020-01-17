Нижний Тагил претендует на звание Города трудовой доблести. И что это даёт?

Напомним, законопроектом «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» предлагается присваивать звание городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Он был внесён в Госдуму президентом Владимиром Путиным в конце прошлого года. 16 января 2020-го за его принятие проголосовали 478 депутатов. В городе, удостоенном такого звания, будет устанавливаться стела с изображением герба и текстом соответствующего указа главы государства, а также проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города. По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, вопрос о присвоении звания актуален как никогда.

Фото: ntagil.org

На протяжении своей истории Нижний Тагил всегда был городом тружеников, где совершались настоящие трудовые подвиги. Думаю, что историческая справедливость должна восторжествовать и Нижний Тагил должен получить этот высокий статус,сказал TagilCity.ru мэр.

Председатель Нижнетагильской думы Вадим Раудштейн подчеркнул, что Нижний Тагил в числе первых является претендентом на звание Города трудовой доблести.

Достойнее Нижнего Тагила [для присвоения] этого звания нет ни одного города. Оно подразумевает города, которые участвовали в производстве оружия, где награждены предприятия — у нас таких предприятий, наверное, больше всех,заявил тагильский спикер.

Фото: ntagil.org

Раудштейна поддержал депутат Госдумы из Нижнего Тагила Алексей Балыбердин.

Тагил должен не просто претендовать — он должен быть удостоен этого почётного звания одним из первых,сказал он.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин добавил, что Нижний Тагил заслуживает звания не только за успехи во время Великой Отечественной войны, но и за нынешний вклад в промышленный потенциал России.

Великая Отечественная война устроила мощный экзамен, и экзамен этот тагильчане с честью сдали. Я убежден абсолютно, что это [присвоение звания] соответствует вкладу, который был внесён в прежние годы и вносится по сегодняшний день. Конечно, это прежде всего вклад в экономику страны и промышленного потенциала. Он, конечно же, велик — и в Советском союзе, и в России,отметил Погудин.

На одном из градообразующих предприятий Нижнего Тагила также положительно встретили новость о возможном присвоении городу почётного звания.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и гендиректор корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов Фото: uralvagonzavod.ru

Конечно, Нижний Тагил как никакой другой достоин звания «Город трудовой доблести». И это важно не только в память о тех, кто стоял у истоков промышленного развития нашего города. Это важно для живущих сейчас и, конечно, для будущих поколений. Они продолжают начатое. И они должны чувствовать причастность к значимому и большому делу, достойному, чтобы стать делом всей жизни,сообщила пресс-служба АО «НПК «Уралвагонзавод».

Кроме того, идею с присвоением звания Нижнем Тагилу поддержал бывший глава города, а ныне губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Сомнений быть не может, что это один из первых городов, который должен получить это звание. Когда президент подписывал указ [о присвоении звания «Город трудовой доблести"], я думаю, он в первую очередь имел в виду Нижний Тагил. Для людей, особенно старшего поколения, важно отдать должное памяти тем, кто ковал победу [в Великой Отечественной войне],сказал Носов.

Фото: 49gov.ru

В то же время наши собеседники признали, что звание «Город трудовой доблести» не подразумевает финансовых преференций.

Это даёт общественное и государственное признание. Это главное,подчеркнул депутат ЗакСо Вячеслав Погудин.

Мэр Нижнего Тагила также отметил статус звания с исторической точки зрения.

Это важно еще и потому, что сегодня стало популярным нивелировать многие достижения наших предков и заниматься переписыванием исторических фактов. Я считаю это недопустимым. Чтобы этого не произошло, необходимо сохранить память о трудовой доблести тагильчан,объяснил Владислав Пинаев.

Фото: ntagil.org

То же самое заявил Алексей Балыбердин.

В первую очередь это несёт патриотическую направленность. Это очень актуально, когда некоторые зарубежные лидеры пытаются переписать историю. Мы должны помнить, кто победил в Великой Отечественной войне и какими усилиями это было сделано, в том числе и в тылу,сказал он.

По мнению Вадима Раудштейна, пусть звание пока не подразумевает финансовых преференций, его присвоение для Тагила «не столько материальное, сколько моральное право». Однако он добавил, что не исключает вероятности появления последующих финансовых привилегий для городов, отмеченных званием трудовой доблести.

Фото: ntagil.org

Пока законопроект не даёт каких-либо [финансовых] привилегий. Как правило, это делается не в самом законе, а в подзаконном акте, который обеспечивает его реализацию,пояснил Раудштейн.

Владислав Пинаев отметил, что пакет документов для присвоения звания уже подготовлен — в частности, достижения трудовых коллективов Нижнего Тагила в годы Великой Отечественной войны и яркие примеры трудового героизма тагильчан.