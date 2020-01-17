Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обозначил главные задачи нового правительства

Экс премьер-министр поблагодарил бывших членов правительства за совместную работу и сообщил о ближайшей встрече с ними «после соответствующих консультаций и объявления состава нового кабинета».

Напомним, 15 января правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку после послания Владимира Путина Федеральному собранию. Новым премьер-министром на следующий день был назначен Михаил Мишустин.