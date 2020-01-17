Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обозначил главные задачи нового правительства
Сегодня, 18:39ПолитикаФото: kremlin.ru
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвл главной задачей нового правительства «сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному Собранию». Об этом он заявил после часовой беседы с Дмитрием Медведевым, пишет «Интерфакс».
Экс премьер-министр поблагодарил бывших членов правительства за совместную работу и сообщил о ближайшей встрече с ними «после соответствующих консультаций и объявления состава нового кабинета».
Напомним, 15 января правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку после послания Владимира Путина Федеральному собранию. Новым премьер-министром на следующий день был назначен Михаил Мишустин.
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