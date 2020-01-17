Свердловский омбудсмен рассказала о работе группы по поправкам в Конституцию

Мерзлякова поделилась, что президент рассказал, почему сформирован именно такой состав группы:

Он сказал, что здесь собрались люди, который обладают огромным политическим и жизненным опытом, и поблагодарил всех за то, что согласились на эту работу.

По словам Мерзляковой, Путин отметил, что вторая глава Конституции, которую нельзя переписывать без созыва Конституционного собрания, останется неприкосновенной. В ней говорится о правах и свободах граждан.

Работа Мерзляковой будет состоять в том, чтобы следить за соблюдением прав и свобод человека при внесении поправок, а также она будет собирать предложения общественности.