Свердловский омбудсмен рассказала о работе группы по поправкам в Конституцию
16 декабря президент России Владимир Путин встретился с рабочей группой по внесению изменений в Конституцию. В состав экспертного совета включена уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она рассказала порталу Е1, как прошла встреча.
Мерзлякова поделилась, что президент рассказал, почему сформирован именно такой состав группы:
Он сказал, что здесь собрались люди, который обладают огромным политическим и жизненным опытом, и поблагодарил всех за то, что согласились на эту работу.
По словам Мерзляковой, Путин отметил, что вторая глава Конституции, которую нельзя переписывать без созыва Конституционного собрания, останется неприкосновенной. В ней говорится о правах и свободах граждан.
Работа Мерзляковой будет состоять в том, чтобы следить за соблюдением прав и свобод человека при внесении поправок, а также она будет собирать предложения общественности.
Кроме того, на встрече Путин заявил, что ранее подобного голосования еще не было, нужно все предусмотреть, чтобы узнать мнение как можно большего числа граждан.