ВЦИОМ: рейтинг Путина среди россиян поднялся после послания Федеральному собранию

По словам Федорова, на следующий день после послания, 16 января, деятельность президента одобрили 67% россиян. Днем ранее было 64%.

Процент тех, кто негативно оценивает деятельность Путина, снизился с 27 до 24. Кроме того, 60% считают, что послание было интересным.

Напомним, послание к Федеральному собранию состоялось 15 января. На нем Владимир Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи в семьях с доходом не более одного прожиточного минимума на человека. Кроме того, президент рекомендовал расширить программу материнского капитала.