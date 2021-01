Генеральный консул США Эми Стороу опровергла слухи о закрытии консульства в столице Урала, об этом она сообщила в видео на странице организации в Facebook.

Консульство работает в ограниченном режиме из-за COVID-19. Однако я не в Айдахо и не в Нью-Йорке, я в Екатеринбурге, заявила Эми Стороу. Напомним, в декабре появились слухи о приостановке работы Генерального консульства США в Екатеринбурге из-за коронавируса. Позднее представители посольства США в Москве данную информацию опровергли и сообщили, что консульство продолжит работу в ограниченном режиме. Посольство США прокомментировало слухи о закрытии генконсульства на Урале

