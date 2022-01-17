Самые яркие падения и взлеты в ТОП-100 влиятельных в Нижнем Тагиле в 2021 году

В 2021 году громким падением стало 83 место у Алексея Балыбердина, который покинул пост депутата Госдумы от Нижнего Тагила и занял кресло Константина Захарова на «Уралвагонзаводе». Он потерял 46 пунктов в результате оценки экспертами. Судя по всему, прошлая позиция досталась ему за счет поста в Госдуме, работа на «Уралвагонзаводе» сделает Балыбердина куда менее публичным человеком. Ждет ли Константина Захарова такая же динамика в рейтинге через несколько лет — покажет время.