Самые яркие падения и взлеты в ТОП-100 влиятельных в Нижнем Тагиле в 2021 году

Константин Захаров — новый депутат Госдумы от Нижнего Тагила, представитель клана «Уралвагонзавода» и самый яркий дебютант рейтинга влиятельных. Он попал в него сразу на 13 место.
Еще один участник рейтинга показал высокий рост в оценках экспертов с прошлого года — Гаджи Абдулов, депутат Гордумы. Он прибавил 65 пунктов в рейтинге. Еще один депутат Нижнетагильской городской Думы Леонид Мартюшев также нарастил позиции на 54 пункта. С ростом в 63 позиции в тридцатку самых влиятельных тагильчан вошел уже бывший депутат НТГД Вячеслав Малых, который в 2021 году стал депутатом Заксобрания.
Среди улучшивших свои позиции за минувший год есть и представители PR и медиасферы — Елена Раудштейн (директор РЦКО «Урал» (ЕВРАЗ) +50 пунктов) и Ирина Пудовкина (директор НТТК «Телекон», медиаменеджер + 43 пункта).
Важное значение имеют выборы, они прямо отражаются на показателях влиятельности (Захаров, Пудовкина, Малых). У многих усиление позиций произошло в выборный год — кандидаты и ныне действующие депутаты. То же связано и с потерей пунктов в рейтинге (Балыбердин),поясняет один из экспертов, участвовавших в оценке персон.
В 2021 году громким падением стало 83 место у Алексея Балыбердина, который покинул пост депутата Госдумы от Нижнего Тагила и занял кресло Константина Захарова на «Уралвагонзаводе». Он потерял 46 пунктов в результате оценки экспертами. Судя по всему, прошлая позиция досталась ему за счет поста в Госдуме, работа на «Уралвагонзаводе» сделает Балыбердина куда менее публичным человеком. Ждет ли Константина Захарова такая же динамика в рейтинге через несколько лет — покажет время.
Существует зависимость показателей влиятельности от степени публичной активности персон и присутствия в СМИ. Упоминание в СМИ по различным инфоповодам, как положительным, так и в связи с историями с негативным оттенком, то есть когда персоны из разных сфер и кланов становятся более публичны, открыты и понятны,объясняет эксперт редакции.
Но самое большое падение позиций оказалось в 2021 году у директора ООО «Уралстроймонтаж» Алексея Голященко — он потерял 52 пункта, и вполне ожидаемо: история с мостом на Циолковского не могла пройти бесследно для репутации этого бизнесмена.
Провал по нескольким крупнейшим проектам, важным для тагильской элиты, привели к серьёзному падению влияния Голященко. Ослабление его позиций продолжится из-за невыполнения обещания, данного губернатору по мосту на Циолковского. Если раньше Алексей имел достаточно серьёзную поддержку областного правительства, то сейчас она стремительно тает. Немалую роль сыграло и открытое противостояние гендиректора УСМ с мэром Нижнего Тагила. Владислав Пинаев дал чётко понять, что компании, подконтрольные Голященко нежелательны во втором по значению городе Свердловской области,считает еще один собеседник редакции.
Также в этом году эксперты существенно «понизили» Ивана Перегуда, помощника прокурора Ленинского района и трех чиновников — Алексея Храмцова (начальника управления территориального развития и общественных связей), Андрея Лебедева (начальника управления городским хозяйством) и Олега Сараева (начальник отдела по взаимодействию с административными органами).