В Свердловской области запретили продажу независимых печатных изданий

В нескольких торговых сетях и газетных киосках Первоуральскаприостановили продажу местных изданий «Новая еженедельная газета»и «Городские вести».

По данным главного редактора «НеГ» АнатолияГусева, чиновники настоятельно рекомендовали крупным распространителямгазеты отказаться от ее продажи. Причиной нелюбви мэрии к печатным СМИстала якобы антипутинская направленность.Но, по словам редактора, в «Новой еженедельной газете» вопросыфедеральной политики в ней почти не освещаются, зато естькритика местных властей.

Не исключено, что под шумок о президентских выборах мэрия решила расправиться с неугодным СМИ считает Гусев.

Главный редактор издания «Городские вести» Ольга Вертлюгова также не исключила того, что за ограничением продаж газеты стоит администрация Первоуральска.