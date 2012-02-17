В Свердловской области запретили продажу независимых печатных изданий
Свердловскую область за две недели перед выборами начали сотрясать политические скандалы. В нескольких свердловских городах помимо президента России будут выбирать мэров и депутатов гордумы. В Первоуральске местных выборов в марте не будет, но и здесь кипят политические страсти.
В нескольких торговых сетях и газетных киосках Первоуральскаприостановили продажу местных изданий «Новая еженедельная газета»и «Городские вести».
По данным главного редактора «НеГ» АнатолияГусева, чиновники настоятельно рекомендовали крупным распространителямгазеты отказаться от ее продажи. Причиной нелюбви мэрии к печатным СМИстала якобы антипутинская направленность.Но, по словам редактора, в «Новой еженедельной газете» вопросыфедеральной политики в ней почти не освещаются, зато естькритика местных властей.
Не исключено, что под шумок о президентских выборах мэрия решила расправиться с неугодным СМИ считает Гусев.
Главный редактор издания «Городские вести» Ольга Вертлюгова также не исключила того, что за ограничением продаж газеты стоит администрация Первоуральска.
В самоймэрии не комментируют ситуацию. В то же время, как сообщиликорреспонденту ИА REGNUM в одном из сетевых магазинов, независимыеиздания если и вернутся в продажу, то только после выборов.