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Сегодня мэр Нижнего Тагила Сергей Носов празднует своё 55-летие. Мероприятий за 10 миллионов не предвидится
Сюжеты:
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Сегодня мэр Нижнего Тагила Сергей Носов празднует своё 55-летие. Мероприятий за 10 миллионов не предвидится

17 февраля 2016, 16:15ПолитикаДенис Таратонов
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