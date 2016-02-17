Сегодня мэр Нижнего Тагила Сергей Носов празднует своё 55-летие. Мероприятий за 10 миллионов не предвидится

Сергей Носов стал мэром Нижнего Тагила не так уж и давно, в октябре 2012 года. За три года он сумел разительно изменить внешний вид города. Тагильчане хорошо знают о реконструкции Драмтеатра и набережной, строительстве ФОКа «Президенсткий», ремонте дорог.

До своего избрания в мэры Нижнего Тагила, он с 1999 по 2006 год работал на Нижнетагильском металлургическом комбинате в должности генерального директора.

В этом году Сергей Носов был избран в Высший совет партии «Единая Россия».

В честь своего дня рождения Сергей Константинович не будет устраивать пышных мероприятий за 10 миллионов. В пресс-службе Администрации сообщили, что он проведёт его с родными и близкими:

Никаких мероприятий не будет. Сергей Константинович всегда, во все годы, отмечал день рождения в кругу семьи. Сейчас он взял краткосрочный отпуск, в городе его нет. Отпуск продлится до 19 числа сказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе Администрации.

Редакция TagilCity.ru присоединяется к поздравлениям и желает имениннику крепкого здоровья, энергии и хорошего настроения.