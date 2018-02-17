Конкурс в молодёжный парламент Свердловской области составил 9,6 человека на место
17 февраля, 10:20Политика
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На территории Свердловской области прошли выборы в молодёжный парламент при Законодательном собрании региона.
Сюжеты: Нижний Тагил
16 февраля прошли выборы в молодёжный парламент Свердловской области. Избирательные участки в школах, колледжах и ВУЗах открылись в 10 утра. Проголосовать за кандидатов могли люди в возрасте от 14 до 30 лет, но в основном пришли школьники и студенты.
На выборах 2018 года зарегистрировался 481 кандидат, среди которых 155 самовыдвиженцев и 326 кандидатов от избирательных объединений. Конкурс составил 9,6 человека на место, сообщает «Областная газета».
Первые результаты должны быть известны в ночь с 17 на 18 февраля. Окончательные итоги будут подведены в течение новой недели. После это выбранные кандидаты получат удостоверения и начнут работу.
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