Конкурс в молодёжный парламент Свердловской области составил 9,6 человека на место

16 февраля прошли выборы в молодёжный парламент Свердловской области. Избирательные участки в школах, колледжах и ВУЗах открылись в 10 утра. Проголосовать за кандидатов могли люди в возрасте от 14 до 30 лет, но в основном пришли школьники и студенты.

На выборах 2018 года зарегистрировался 481 кандидат, среди которых 155 самовыдвиженцев и 326 кандидатов от избирательных объединений. Конкурс составил 9,6 человека на место, сообщает «Областная газета».

Первые результаты должны быть известны в ночь с 17 на 18 февраля. Окончательные итоги будут подведены в течение новой недели. После это выбранные кандидаты получат удостоверения и начнут работу.