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Закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума вступит в силу с мая 2018 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума вступит в силу с мая 2018 года

17 февраля, 09:45Политика
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