Закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума вступит в силу с мая 2018 года
17 февраля, 09:45Политика
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В РФ накануне окончательно приняли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума.
Согласно президентскому закону, нововведение вступит в силу в мае 2018 года. Обсуждение проходило несколько месяцев. После третьего чтения закон был принят.
Отныне МРОТ установлен на отметке в 11 163 рублей.
В большей степени он коснётся порядка трёх миллионов человек, половина из которых работают в бюджетных учреждениях, передает «РИА Новости».
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