Закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума вступит в силу с мая 2018 года

Согласно президентскому закону, нововведение вступит в силу в мае 2018 года. Обсуждение проходило несколько месяцев. После третьего чтения закон был принят.

В большей степени он коснётся порядка трёх миллионов человек, половина из которых работают в бюджетных учреждениях, передает «РИА Новости».