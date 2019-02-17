Жители Нижнего Тагила требуют отставки министра ЖКХ Николая Смирнова

«Требуем отставки министра ЖКХ» - письма с таким названием начали отправлять жители Нижнего Тагила губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Тагильчане пересылают друг другу текст обращения в соцсетях.

Как налогоплательщик и гражданин Российской Федерации, я требую немедленной отставки Николая Смирнова с поста министра ЖКХ Свердловской области, говорится в обращении.

Основанием для прекращения Николаем Смирновым полномочий тагильчане считают «коррупционную заинтересованность» чиновника, который «лоббирует интересы региональных операторов».

По словам авторов текста, больше всего подписей против мусорной реформы оставили жители Красноуфимска. Соответственно, тагильчан должны быть активнее.

В 65 тысячном Красноуфимске собрали свыше 10 тысяч подписей против мусорной реформы!!! В Нижнем Тагиле отправлено менее 1500 обращений в надзорные органы. Неужели мы пассивней Красноуфимска?