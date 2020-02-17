Итоги недели: новая аллея, голос тагильской молодёжи и девочка с иглой в организме
Вспоминаем главные события прошедшей недели для Нижнего Тагила.
Дело об убитой в прошлом году смесителем девочки завершено. Напомним, на восьмилетнего ребёнка с балкона дома упал водопроводный кран и, по версии следствия, выбросил его шестилетний мальчик. На прошлой неделе стало известно, что СК прекратил расследование. Впрочем, семья погибшей с этим не согласна.
Также на прошлой неделе областная больница выписала ребёнка, у которого при рождении в Демидовской больнице в организме оказалась игла. Девочке не смогли сделать операцию в Екатеринбурге, поскольку, по заявлению медиков, она ещё недостаточно окрепла. Сейчас малышка находится дома.
В Нижнем Тагиле планируют создать Аллею строителей. Мэрия уже предоставила список мест, где это возможно. Авторы идеи собрались сделать окончательный выбор на основе голосования среди горожан.
В этом году собрался новый состав Общественного совета при ММУ МВД «Нижнетагильское». В числе прочих в него включили главного редактора АН «Между строк» Наталью Вахонину, и ей тут же припомнили уголовное преследование трёхлетней давности и стали гадать, что даст журналистке новый статус. На этот и другие вопросы Наталья Вахонина ответила TagilCity.ru.
29 февраля в «Электротеатре Станиславский» в Москве пройдёт премьерный показ документального фильма «Народная» режиссёра из Нижнего Тагила Вадима Кострова. В преддверии показа 21-летний режиссёр рассказал TagilCity.ru почему в Нижнем Тагиле легче снимать кино, чем в Москве, об учёбе во ВГИКе и о галерее «Народная».
«Молодёжь уезжает из Нижнего Тагила», «Молодёжи здесь делать нечего» — мы часто это слышим и видели статистику, но решили спросить у самих молодых тагильчан, какие у них планы на будущее, а главное — что они вообще думают о нашем городе, есть ли у них перспективы, и так ли они хотят отсюда уехать. На эти вопросы мы предложили ответить самым разным ребятам (с разным образованием, разной профессией и родом деятельности). Первая часть этого опроса уже опубликована.