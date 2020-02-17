Итоги недели: новая аллея, голос тагильской молодёжи и девочка с иглой в организме

Дело об убитой в прошлом году смесителем девочки завершено. Напомним, на восьмилетнего ребёнка с балкона дома упал водопроводный кран и, по версии следствия, выбросил его шестилетний мальчик. На прошлой неделе стало известно, что СК прекратил расследование. Впрочем, семья погибшей с этим не согласна.

Адвокат семьи убитой смесителем девочки из Тагила прокомментировал закрытие дела

Также на прошлой неделе областная больница выписала ребёнка, у которого при рождении в Демидовской больнице в организме оказалась игла. Девочке не смогли сделать операцию в Екатеринбурге, поскольку, по заявлению медиков, она ещё недостаточно окрепла. Сейчас малышка находится дома.

Ребёнка из Тагила с иглой в организме выписали из больницы. Операцию так и не провели

В Нижнем Тагиле планируют создать Аллею строителей. Мэрия уже предоставила список мест, где это возможно. Авторы идеи собрались сделать окончательный выбор на основе голосования среди горожан.

Мэрия Нижнего Тагила показала возможные площадки для будущей Аллеи строителей

В этом году собрался новый состав Общественного совета при ММУ МВД «Нижнетагильское». В числе прочих в него включили главного редактора АН «Между строк» Наталью Вахонину, и ей тут же припомнили уголовное преследование трёхлетней давности и стали гадать, что даст журналистке новый статус. На этот и другие вопросы Наталья Вахонина ответила TagilCity.ru.

Наталья Вахонина: «Что бы мне ни приписывали, с судимостью в совет при МВД не берут»

29 февраля в «Электротеатре Станиславский» в Москве пройдёт премьерный показ документального фильма «Народная» режиссёра из Нижнего Тагила Вадима Кострова. В преддверии показа 21-летний режиссёр рассказал TagilCity.ru почему в Нижнем Тагиле легче снимать кино, чем в Москве, об учёбе во ВГИКе и о галерее «Народная».

Режиссёр Вадим Костров: «Арт-тусовка не даёт Нижнему Тагилу утратить свободу и волю»

«Молодёжь уезжает из Нижнего Тагила», «Молодёжи здесь делать нечего» — мы часто это слышим и видели статистику, но решили спросить у самих молодых тагильчан, какие у них планы на будущее, а главное — что они вообще думают о нашем городе, есть ли у них перспективы, и так ли они хотят отсюда уехать. На эти вопросы мы предложили ответить самым разным ребятам (с разным образованием, разной профессией и родом деятельности). Первая часть этого опроса уже опубликована.