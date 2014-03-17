За присоединение Крыма к РФ проголосовали 95,7% избирателей на 75% участках - Малышев
17 марта 2014, 08:45ПолитикаЕвгения
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После подсчета голосов на 75% участков на референдуме в Крыму за присоединение полуострова к России проголосовало 95,7% избирателей, сообщил глава комиссии по проведению референдума Михаил Малышев.
Все 100% бюллетеней подсчитаны на трех четвертях избирательных участков. За присоединение Крыма к России высказались 95,7% избирателей сказал М.Малышев.
По его словам, 3,2% избирателей высказались против присоединения Крыма к РФ, 1,1% бюллетеней была признана недействительной.
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