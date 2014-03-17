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За присоединение Крыма к РФ проголосовали 95,7% избирателей на 75% участках - Малышев
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За присоединение Крыма к РФ проголосовали 95,7% избирателей на 75% участках - Малышев

17 марта 2014, 08:45ПолитикаЕвгения
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