500 тыс. рублей собраны на восстановление гончарной мастерской в Таволгах

На работах по восстановлению мастерской заняты члены семьи Сергея Масликова (четыре человека) и двое наёмных рабочих. Они уже возвели деревянный каркас крыши.

Если бы не мои родственники, очень большая сумма ушла бы на оплату услуг рабочих, потому что строительство такой скорости оплачивается в несколько раз дороже, я буду должен им до конца жизни,говорит Сергей.

Новая мастерская будет больше раза в полтора и массивнее – входом станет массивный сруб, основание сделано из камня. Согласно плану внутри будут находится литейная мастерская, гончарная мастерская и торговая зона.

Если бы не жители, я бы на таком этапе не был сейчас. Я, честно говоря, когда возвращался с отдыха, думал: стоит ли вообще заниматься этим? Может быть, бросить все и уехать куда-то? Двадцать лет работал — и вот такая ситуация. А потом я понял, что если все нас поддерживают, значит, стоит трудиться. Сейчас мы заканчиваем крышу, сразу делаем потолки, полы, двери и окна куплены, каркасу усадку не надо давать — он в принципе готовый,отмечает хозяин мастерской.

Деньги в размере полумиллиона силами обычных людей удалось собрать за неделю, приходили они даже из-за рубежа. Областные власти, со слов Сергея, тоже оказали помощь, правда не денежную, так как это запрещает закон. По просьбе губернатора Куйвашева на пепелище прислали технику, сейчас хотят помочь Масликовым купить необходимое оборудование, которое пришло в негодность после пожара.