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500 тыс. рублей собраны на восстановление гончарной мастерской в Таволгах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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500 тыс. рублей собраны на восстановление гончарной мастерской в Таволгах

Сегодня, 09:30ПолитикаФото: E1.RU
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