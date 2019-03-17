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Закидали партбилетами: в Екатеринбурге произошел скандал на заседании КПРФ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Закидали партбилетами: в Екатеринбурге произошел скандал на заседании КПРФ

Сегодня, 14:00ПолитикаФото: Личная страница Александра Ивачева ВКонтакте
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