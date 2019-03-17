Закидали партбилетами: в Екатеринбурге произошел скандал на заседании КПРФ

Конфликт произошел 16 марта в здании на ул. Машинная, где заседали коммунисты. Полиция подтверждает, что днем в субботу на пульт дежурного поступил звонок, однако информация о нанесении телесных повреждений кому-либо из участников конфликта не подтвердилась.

Могу лишь предположить, что наша протестная активность по мусорной и пенсионной реформе, по памятнику В.И.Ленину в Ревде, а также принципиальная позиция в Асбесте вынудила власть пойти на такие некрасивые действия. Почему во всю эту историю ввязался самый молодой депутат гордумы, получивший мандат по партийному списку, и всем обязанный КПРФ, я сказать не могу. Сам обескуражен таким поведением. Видимо власти нашли к Пирожкову какой-то подход. Может это деньги, а может и какое-то слабое место, на которое надавили,заявил в соцсетях Ивачев.