Закидали партбилетами: в Екатеринбурге произошел скандал на заседании КПРФ
Несколько человек на заседании КПРФ в Екатеринбурге бросили партийные билеты в лицо секретарю обкома Александру Ивачеву. Он винит в скандале власти, которым не нравятся последние акции коммунистов против мусорной и пенсионной реформ.
Конфликт произошел 16 марта в здании на ул. Машинная, где заседали коммунисты. Полиция подтверждает, что днем в субботу на пульт дежурного поступил звонок, однако информация о нанесении телесных повреждений кому-либо из участников конфликта не подтвердилась.
Заседание партии проводилось для голосования за роспуск региональной комсомольской ячейки и исключение из партии Эдуарда Мансурова и Андрея Хабарова, сообщает life.ru.
По данным от депутата городской думы Екатеринбурга, комсомольца Андрея Пирожкова, на заседание партии пришли некие активисты с требованием отставки Ивачева и Курочкина, а тех попытались выгнать из помещения силой.
Сам Ивачев, секретарь обкома партии, считает эту провокацию связанной с протестной деятельностью партии.
Могу лишь предположить, что наша протестная активность по мусорной и пенсионной реформе, по памятнику В.И.Ленину в Ревде, а также принципиальная позиция в Асбесте вынудила власть пойти на такие некрасивые действия. Почему во всю эту историю ввязался самый молодой депутат гордумы, получивший мандат по партийному списку, и всем обязанный КПРФ, я сказать не могу. Сам обескуражен таким поведением. Видимо власти нашли к Пирожкову какой-то подход. Может это деньги, а может и какое-то слабое место, на которое надавили,заявил в соцсетях Ивачев.