Екатеринбургского депутата лишили поста председателя комиссии по самоуправлению
Сегодня, 11:56ПолитикаФото: Екатеринбургская гордума
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В Екатеринбурге с поста председателя комиссии по местному самоуправлению, культурной и информполитике и связям с общественностью снят депутат Алексей Вихарев, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
По решению депутатов гордумы пост Вихарева заняла Ира Овчинникова. На заседании фракции «Единой России» голоса депутатов разделились. 10 человек проголосовали «за» отставку и девять – против.
За Вихарева заступился депутат Александр Колесников, потребовавший от коллег объяснений, «чем провинился Вихарев».
Этот депутат дискредитирует городскую власть на федеральном уровне. Позиционирует себя как единственный в думе депутат, решающий проблемы,выразил позицию думы председатель Игорь Володин.
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