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#300лет
Екатеринбургского депутата лишили поста председателя комиссии по самоуправлению
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
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Екатеринбургского депутата лишили поста председателя комиссии по самоуправлению

Сегодня, 11:56ПолитикаФото: Екатеринбургская гордума
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