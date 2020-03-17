Госдума приняла законы о наказании за нарушения во время голосования по Конституции

Уголовная ответственность предполагает наказание в виде штрафа или лишения свободы до четырех лет в зависимости от степени тяжести преступления. Так, наказуемым является получение бюллетеня третьим лицом, повторное голосование или выдача членом избирательной комиссии бланка незаконно. Кроме того, предусматривается ответственность за подделку документов.

За воспрепятствование реализации прав избирателя лишение свободы не предусматривается, но есть штрафы до 80 тысяч рублей. Кроме того, суд может назначить обязательные работы до 360 часов или исправительные до одного года.

Административная ответственность предусматривается за нарушение порядка участия СМИ в информационном обеспечении, нарушение прав членов избирательной комиссии, а также за вмешательство в полномочия комиссии. В зависимости от тяжести проступка штрафы могут достигать пяти тысяч рублей для граждан, а за некоторые из нарушений — 30 тысяч рублей. Юридические лица могут заплатить штраф от 20 до 50 тысяч рублей.