Владимир Власов назначен председателем правительства Свердловской области

Как сообщает департамент информационной политики губернатораСвердловской области, Владимир Власов заявил журналистам, что высокооценивает оказанное ему доверие. В течение двух недель руководительрегионального кабмина должен внести кандидатуры трех министров -соцзащиты, по управлению госимуществом и финансов губернаторуСвердловской области. Затем глава региона представит их депутатамЗаконодательного Собрания для дачи согласия на назначение. ВладимирВласов добавил, что рассчитывает сформировать команду единомышленников.