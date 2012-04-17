Владимир Власов назначен председателем правительства Свердловской области
17 апреля 2012, 16:05Политика
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Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 17 апреля большинством голосов дали согласие на назначение Владимира Власова на должность председателя регионального правительства.
Как сообщает департамент информационной политики губернатораСвердловской области, Владимир Власов заявил журналистам, что высокооценивает оказанное ему доверие. В течение двух недель руководительрегионального кабмина должен внести кандидатуры трех министров -соцзащиты, по управлению госимуществом и финансов губернаторуСвердловской области. Затем глава региона представит их депутатамЗаконодательного Собрания для дачи согласия на назначение. ВладимирВласов добавил, что рассчитывает сформировать команду единомышленников.
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