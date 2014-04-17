Сергей Носов: «А я уверен, у нас все получится!»

Тагильчане, во главе с мэром Сергеем Носовым, не смирились с сокращением финансирования. Губернатора приглашали на выездное заседание в Нижний Тагил, показали, на что конкретно были потрачены деньги, затем инициативная группа горожан обращалась к полномочному представителю президента Игорю Холманских, с просьбой продолжить финансирование проектов, благодаря которым город стал приобретать европейский очертания. И, тем не менее, Евгений Куйвашев принимает очередное непопулярное решение, аргументируя его сложной финансовой ситуацией в области. Но, анализируя ситуацию, очевидно: настоящие причины кроются совсем в другом.

Действительно ли денег нет?

Да, бюджет области действительно дефицитный, но это не означает, что казна совершенно пуста. Сам Куйвашев на одном из брифингов говорил, что проблем с бюджетом в области нет:

Это совершенно нормально - многие услуги и товары брать в кредит. Многие из вас тоже взяли в ипотеку квартиру, машину, выплачиваете ее, повышая тем самым уровень своего качества жизни. Так и здесь. Рост не критический, он совершенно допустим законодательством. Проблем нет.

И действительно, амбициозные программы развития, касаемые других городов области, правительство продолжает рассматривать и принимать. Например, на комплексное развитие Краснотурьинска в 2014 году планируется выделить около 11 миллиардов рублей, а на днях, на совещании по развитию Екатеринбурга как областного центра, с учётом реализации программы «Столица», было решено продолжить в полном объеме финансирование всех заявленных проектов.

На этом фоне такое значительное сокращение бюджета Нижнего Тагила – по меньшей мере, странно и не дальновидно. Во-первых, потому что недофинансирование может привести к сворачиванию программ, а значит, средства, вложенные в 2013 году, можно считать напрасно потраченными. Во-вторых, провал программы комплексного развития Тагила – проект, инициированный президентом и находящийся на личном контроле полпреда, может ударить и по репутации самого губернатора. И, в-третьих, идя на непопулярное решение, Куйвашев почти наверняка лишается поддержки населения второго по значимости города в области, а терять «голоса» и так не пользующемуся популярностью в народе губернатору – недопустимая роскошь. И, тем не менее, Куйвашев на эти риски идет. Почему?

Обрезать финансирование и сохранить свой пост

Когда Сергей Носов был избран мэром, тагильчане, после четырехлетнего периода планомерного ухудшения качества жизни в городе, наконец-то воспряли духом. И не только потому, что Носов известен как эффективный менеджер, который когда-то справился с кризисом на одном из градообразующих предприятий, но и потому, что новый мэр, до недавнего времени занимавший должность вице-губернатора и имел во властных структурах обширные связи, а значит, мог добиться привлечения денежных средств в город.

Глава сдержал обещание – за считанные месяцы Тагил стал преображаться. Во многом потому, что предвыборные обещания нового градоначальника не разошлись с делом, сегодня рейтинг Носова, наверное, такой же, как у Путина, после присоединения Крыма. В этом можно убедиться, почитав посты посетителей различных соцсетей: тагильчанам завидуют жители других городов, а если кто-то пытается «наезжать» на Носова, на него тут же обрушивается народный гнев. Такая популярность не может не беспокоить губернатора, чьи позиции, наоборот, достаточно шаткие. И, видимо, значительное снижение финансирования тагильских программ во многом вызвано опасением, что в Свердловской области повторится сценарий Курганской. Там недавно, потерявший доверие президента губернатор, был заменен на отлично зарекомендовавшего себя мэра Шадринска (второй по значимости города области) Алексея Кокорина.

Может быть, взвесив все риски, Куйвашев предпочитает лишить Тагил денег, чем самому лишиться кресла? Ведь неоконченные программы развития города станут сильнейшим ударом по репутации популярного мэра.

«Проекты сворачивать не будем!»

В борьбе за финансирование администрация Тагила не раз напоминала областным властям, что к деньгам в городе относятся бережно, не транжиря их напрасно. Например, в прошлом году удалось сэкономить 157 миллионов рублей, благодаря проведению конкурсных торгов и использованию более эффективных конструкторских решений - эти деньги вернули в бюджет области. Однако и этот аргумент не дал положительного эффекта.

Реализация комплексной программы развития Нижнего Тагила действительно дала хорошие результаты в прошлом году. Необходимо продолжать работу. Но надо понимать, что денег всегда не хватает. В этом и состоит мастерство управления, чтобы рационально и эффективно использовать имеющиеся ресурсы, - резюмировал Куйвашев, во время последней рабочей поездки в Тагил, правда, как именно продолжать работу без средств, он не подсказал, видимо, предоставив подумать над этим Сергею Носову.

Тот подачу принял:

При любом финансировании город не намерен отказываться даже от отдельных проектов, - высказался он. - Работа продолжится по всем направлениям, хотя, может, и не такими темпами, как в прошлом году. С деньгами каждый справится, а при недофинансировании – нет. Но у нас, я уверен, все получится.

После этих слов, объяснять, почему Носов так популярен в Тагиле уже, наверное, нет смысла.

Бизнес голосует за стабильность

К сожалению, денежный рычаг областных властей - достаточно мощный метод влияния. Вспомним хотя бы, что когда-то именно «немилость» областных властей стала одним из решающих факторов провала политики Валентины Исаевой, предыдущей главы Нижнего Тагила. Как же планирует сдержать слово Сергей Носов перед своими избирателями, лишившись поддержки областной власти? Вероятно, теперь его точкой опоры станет крупный и средний бизнес Нижнего Тагила. Носов сам признается, что «впервые в области удалось организовать работу администрации и городских предприятий как единой команды. Сегодня и НТМК, и УВЗ вместе с мэрией отстаивают интересы Нижнего Тагила, чего раньше не было никогда». И даже раскрывает секрет успеха:

Бизнес проявляет большой интерес к нашим проектам, потому что ему нужна стабильность. А у города есть четкая долгосрочная комплексная программа развития, мы можем предложить интересные проекты на различных условиях. Сейчас мы ведем переговоры с потенциальными партнерами, планируем заключить концессионные соглашения на срок до 25 лет на проекты по программам уличного освещения и безопасности. С инвесторами обсуждаются механизмы государственно-частного партнерства при создании инженерной инфраструктуры. У города также есть стратегические партнеры из числа банков, которые готовы участвовать в финансировании и прямом кредитовании проектов.