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Новости Нижнего Тагила

Чиновники из правительства Свердловской области опубликовали свои доходы

17 апреля 2018, 15:05Добавить новость
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Члены правительства Свердловской области отчитались о своих доходах за 2017 год.

Декларация о доходах чиновников размещена на официальном сайте кабмина Свердловской области. Самый высокий доход оказался у первого вице-губернатора Владимира Тунгусова - 37,8 млн рублей. Его коллега, первый вице-губернатор Алексей Орлов, заработал 4,8 млн рублей. Вице-губернаторы указали следующие доходы: Галина Кулаченко – 4,5 млн рублей, Павел Креков – 3,9 млн рублей, Александр Высокинский и Сергей Швиндт – 4 млн рублей.

 

Тунгусов оказался единственным, чей доход превысил 10 миллионов рублей. Глава министерства промышленности Сергей Пересторонин заработал 7,9 млн рублей. Министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов назвал в декларации сумму 7,3 млн рублей.

Некоторые чиновники заработали за 2017 год меньше, чем их жены. Так, жена министра социальной политики Андрея Злоказнова получила 16,7 млн рублей, тогда как сам министр получил за год 2,2 млн рублей. Жена вице-губернатора Сергея Зырьянова, чей доход равен 4,6 млн рублей, заработала 58,3 млн рублей.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев декларацию пока не предоставил, передает ИА «Европейско-азиатские новости».

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