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Новости Нижнего Тагила

Изменения об отмене выборов мэра будут внесены в устав Екатеринбурга

17 апреля 2018, 19:30Добавить новость
Екатеринбург,выборы мэра,Устав города,поправки,публичные слушания,администрация екатеринбурга
Администрация Екатеринбурга внесла в городскую думу постановление об изменении устава города, связанное с отменой прямых выборов мэра. В этом постановлении предлагается избирать главу города из тех кандидатов, которых представит конкурсная комиссия. Ранее отмену выборов мэра одобрило Законодательное собрание Свердловской области, поэтому изменения в уставе необходимы, чтобы привести его в соответствие с областными законами.

После внесения проекта об изменении устава мэр Екатеринбурга должен назначить публичные слушания. Пока дата и место еще не определены.

Однако выборы мэра будут отменены вне зависимости от решения участников публичных слушаний и позиции депутатов, сообщает «Znak».





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