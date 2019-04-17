СМИ сообщили об уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации
Сегодня, 13:00ПолитикаФото: сайт Совета Федерации
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Валентина Матвиенко может покинуть пост спикера Совета Федерации в ближайшие месяцы. Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на источники в госструктурах.
В Совете Федерации отказались давать комментарий о возможном уходе Валентины Матвиенко, назвав информацию слухами.
Мы не комментируем слухи в газетных публикациях,сказал РИА Новости пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко.
Отметим, что Матвиенко работает председателем в Совете Федерации с 2011 года.
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В настоящее время на сайте Совета размещена информация о том, что срок полномочий Валентины Матвиенко как председателя истекает в сентябре 2019 года.
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