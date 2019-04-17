СМИ сообщили об уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации

Мы не комментируем слухи в газетных публикациях,сказал РИА Новости пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко.

Отметим, что Матвиенко работает председателем в Совете Федерации с 2011 года.

В настоящее время на сайте Совета размещена информация о том, что срок полномочий Валентины Матвиенко как председателя истекает в сентябре 2019 года.