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СМИ сообщили об уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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СМИ сообщили об уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации

Сегодня, 13:00ПолитикаФото: сайт Совета Федерации
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