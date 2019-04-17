Старожил гордумы и самый известный юрист Нижнего Тагила отмечает юбилей

Вадим Раудштейн родился в 1959 году в семье уралвагонзаводцев. Как он сам признавался, его родители проработали на машиностроительном гиганте на двоих 115 лет, поэтому он связан с заводом «плотью и кровью».

Меня всегда покупала его связь с заводом, потому что во времена, когда завод не занимался политикой (было такое короткое время), он очень переживал, что завод отстранился от этого. Отстранился от помощи городу, отстранился от участия в городских делах. Когда нас уже жизнь свела вместе, мы начали тогда работать с командой Сиенко, и достаточно активно вошли во все городские процессы,говорит замминистра спорта Свердловской области, экс-спикер НТГД Александр Маслов.

В политике Вадим Раудштейн оказался в 2004 году и является сейчас (наряду с Никтой Беркутовым и Владимиром Антоновым) одним из старожилов местного парламента.

Вадим Анатольевич — один из самых опытных депутатов, возглавляет комиссию по самоуправлению, кроме этого, он ведет очень важные рабочие группы: по уставу, по безопасности дорожного движения. Он очень безотказный и добрый человек, всегда отзывчивый, к нему можно подойти с любым вопросом, проконсультироваться и получить помощь. Желаю ему, чтобы сил хватало на основную работу, на работу в думе, и, несмотря на юбилей, оставаться таким же энергичным, каким его все знают,отмечает действующий председатель гордумы Алексей Пырин.

Основные положения главных муниципальных правовых актов — во многом заслуга Вадима Раудштейна, считают его коллеги. Профессиональный юрист, в отличие от многих депутатов, погружается во все вопросы с головой и сам регулярно выступает с правотворческими инициативами.

Как он говорит, устав города — это частично его детище, регламент — то же самое. Все изменения через него проходят. Начинаешь понимать, когда говорит, что не имеет права на ошибку. В любом же деле можно ошибиться? А он не может! говорит вице-спикер гордумы Игорь Базилевич.

Адвокатскую карьеру Вадим Раудштейн начал не сразу. После окончания вагонской школы № 9 он поступил на заочное отделение Свердловского юридического института, а параллельно работал на УВЗ слесарем-наладчиком. Перевестись на дневную форму обучения его тогда убедил секретарь заводского комитета комсомола Николай Малых — будущий директор предприятия, который и привёл Раудштейна в местную политику.

После окончания вуза Вадим Раудштейн пошел работать следователем, где познакомился со своей будущей женой, которая, в отличие от мужа, дослужилась до подполковника юстиции, а теперь работает начальником отдела по организации работы с обращениями граждан администрации Нижнего Тагила.

После службы в армии Раудштейн поработал даже в военной прокуратуре, но с 1984 года тесно связал себя с адвокатурой.

Вадим Анатольевич является моим учителем, несмотря на то, что я сам адвокат почти с 20-летним стажем. До сих пор в трудных ситуациях, и правовых, и морально-этических, а в деятельности адвоката они возникают довольно часто, я всегда обращаюсь к нему за советом, потому что он является для меня не только образцом юриста, но и образцом порядочного человека. До сих пор, насколько мне известно, Вадим Анатольевич консультирует всех людей, которые к нему обращаются, бесплатно. И он никогда не брал за свои советы деньги,рассказывает коллега Раудштейна, адвокат Игорь Устинов.

Свою собственную адвокатскую контору юрист создал в 1997 году. За 22 года, как говорит замруководителя Ленинского отдела СК Сергей Соседков, Раудштейн защищал «разные личности», но никогда не переступал нормы адвокатской этики.

Человек с большим сердцем, честный профессионал, горжусь знакомством с ним! Познакомились мы в далеком 2006 году. Он всегда уважительно относится как к подзащитному, так и к следователю, не создает искусственные доказательства и не пакостит следователю, всегда находит компромисс,отмечает оппонент адвоката.

Поздравления с юбилеем Вадим Раудштейн принимает сегодня и от первых лиц города и области, и от простых избирателей.

Вадима Анатольевича в нашем городе знают и уважают и как юриста, и как депутата. Уважают не только за высокий профессионализм, умение досконально вникать вопросы и добиваться их решения, но, в первую очередь, за его отношение к людям. Главные качества Вадима Анатольевича — обязательность, ответственность и неравнодушие. Не остудить свое сердце — согласитесь, в наше суетное время это удается далеко не каждому. От всей души желаю Вадиму Анатольевичу, чтобы и его всегда окружали люди, готовые поддержать словом и делом. Тогда еще больше удастся сделать для избирателей родного округа, для всех тагильчан, а это, знаю, для депутата Раудштейна очень важно. Успехов Вам, Вадим Анатольевич, и крепкого здоровья!поздравляет юбиляра через Tagilcity.ru глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

GR-директор УВЗ Андрей Палатов считает, что достижение 60-летия должно стать для Вадима Раудштейна лишь началом нового этапа и дальнейшего развития.

Рад поздравить сегодня с юбилеем своего коллегу по Нижнетагильской городской Думе Вадима Анатольевича Раудштейна. Доверие избирателей Дзержинского района не дает усомниться в его компетентности и востребованности. Главным будет, конечно, пожелание здоровья, долголетия, сил для профессионального развития. Надеюсь на наше сотрудничество еще на долгие годы,говорит Андрей Палатов.

Среди коллег Вадима Раудштейна по адвокатской конторе сегодня два его сына — Антон и Константин, которые пошли по стопам отца. Впрочем, отцом его называют не только родные дети.